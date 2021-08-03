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Общество3 августа 2021 13:10

В Краснодаре улицу Каляева хотят переименовать в память о митрополите Исидоре

Такое предложение поступило мэру города от руководителя Екатеринодарской епархии
София ФОМЕНКО
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Фото: Кубанская иепархия

Фото: Кубанская иепархия

Руководитель отдела религиозного образования Екатеринодарской епархии Александр Игнатов написал письмо мэру Краснодара, в котором он просит изменить название улицы Каляева. По его мнению, образ революционера Ивана Каляева не совместим с нравственным идеалом жителя не только Кубани, но и всей страны. Новым названием, по предложению протоиерея, для улицы должно стать имя митрополита Исидора.

- 8 августа 2021 года исполнится годовщина со дня смерти митрополита Исидора. Он был пастором миллионов жителей Кубани. Это переименование должно стать еще одним шагом к духовно-нравственному и культурно-патриотическому возрождению региона, - говорится в послании.

Письмо опубликовали на сайте Храма Рождества Христова. При этом точное название улицы не названо.