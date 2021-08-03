Краснодарский край вошел в число крупнейших регионов - производителей товарной рыбы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край вошел в число регионов - лидеров России по производству товарной рыбы. С начала года в регионе произвели 16,5 тысячи тонн такой продукции.

- В крае выращивают осетровых рыб, африканского сома и других. На 8% увеличилось производство товарной аквакультуры в сравнении с прошлым годом. В регионе выращивают 30% такой рыбы в ЮФО. А некоторые показали дали резкий скачок, например, мидий стало на 67% больше – в этом году выращено около 217 тонн, а форели – на 45%, 378 тонн, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

Планируется, что предприятий в этой отрасли станет больше, тем более для развития выделяются краевые субсидии.