Вера Галушко: «Вместо того чтобы жаловаться, давайте начинать с себя, стараться подмечать все хорошее, что есть»

Вера Галушко. Фото: krd.ru

Поиск настоящих людей продолжается! Объявленная радио «Комсомольская правда» – Краснодар» акция получает отклик у кубанцев. Быть активнее и пополнять копилку добрых дел для номинации на премию «Настоящие люди» призвала председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко. Она обратилась к горожанам с предложением не оставлять без внимания отзывчивость и неравнодушие, которые в суете будней зачастую проходят бесследно для других.

- Вместо того чтобы жаловаться, давайте начинать с себя, стараться подмечать все хорошее, что есть, - призвала Вера Галушко. – Ведь многократно пересказанный положительный пример становится реальной силой. Сколько случаев спонтанного проявления доброты канули в вечность, вместо того чтобы стать модным трендом? Все это в наших силах: привлечь внимание, не посчитав сердечность за норму. Рассказать, донести через прессу до широкой аудитории добрые дела сограждан. Хороший пример куда более заразителен, чем дурной. И люди нам дарят добрые дела ежедневно, достаточно обратить на них внимание.

ВАЖНО!

Премия «Настоящие люди», объявленная радиостанцией «Комсомольская правда» – Краснодар» как раз направлена на поиск таких примеров из жизни. Не проходите мимо, если увидели чужое неравнодушие, рассказывайте о людях, чьи добрые поступки могут стать заразительными. Незримые герои наших будней заслуживают гораздо больше внимания! Надо чаще приводить их в пример другим.

Все подробности вы можете найти на сайте kuban.kp.ru. Прием заявок завершится 1 сентября.