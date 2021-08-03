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Общество3 августа 2021 14:37

Прокуратура обязала отремонтировать аварийный мост в Абинском районе

Устранение нарушений также будет под контролем ведомства
София ФОМЕНКО
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Река Сухой Аушедз

Река Сухой Аушедз

Прокуратура Кубани установила, что на мосту через реку Сухой Аушедз на дороге Новомышастовская - Федоровская - Холмская обнаружили дефекты асфальта и деформационных швов. Также там были разрушены балки и элементы опор. Передвигаться по такому мосту было небезопасно.

- Нахождение сооружения в неудовлетворительном состоянии нарушало права автомобилистов и пешеходов на безопасные условия движения, - сказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге Ленинский суд обязал устранить нарушения. Работы будет контролировать прокуратура.