Прокуратура обязала отремонтировать аварийный мост в Абинском районе

Река Сухой Аушедз

Прокуратура Кубани установила, что на мосту через реку Сухой Аушедз на дороге Новомышастовская - Федоровская - Холмская обнаружили дефекты асфальта и деформационных швов. Также там были разрушены балки и элементы опор. Передвигаться по такому мосту было небезопасно.

- Нахождение сооружения в неудовлетворительном состоянии нарушало права автомобилистов и пешеходов на безопасные условия движения, - сказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге Ленинский суд обязал устранить нарушения. Работы будет контролировать прокуратура.