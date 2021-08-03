На Кубани в 2025 году откроют первый IT-парк

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2025 году появится первый IT-парк. Откроют его в столице региона - Краснодаре.

– IT-парк станет местом, где прикладная наука сможет найти свою реализацию. Мы соединим цифровые ресурсы на базе предприятия и создадим условия для поиска прорывных технологий в ключевых сферах. Здесь люди смогут что-то изобрести и сразу продать, найти применение,- сказал инвестор проекта и учредитель Научного предприятия «МВС» Александр Фомин.

Благодаря парку в краевом центре появится 125 рабочих мест. Его открытие - новая точка роста информационных технологий в регионе.