Умер завотделением больницы №4 в Сочи Егор Полин

Егор Полин, заведующий отделением гемодиализа городской больницы №4 в Сочи

3 августа не стало заведующего отделением гемодиализа больницы №4 города Сочи Егора Полина. Ему было 40 лет. По сообщению знакомых врача, он умер от сердечного приступа.

Егор Полин окончил Кубанский государственный университет и 16 лет провел в работе врачом-анестезиологом, затем возглавил отделение гемодиализа.

- Коллектив Городской больницы №4 скорбит о невосполнимой утрате и выражает самые искренние соболезнования родным и близким Егора Викторовича. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, кто рядом работал и кому он оказывал помощь, - говорится в некрологе на официальном сайте больницы курорта.