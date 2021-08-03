Кубанской спортсменке Елене Орябинской присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России»

Спортсменка из Краснодарского края Елена Орябинская завоевала серебро на Олимпиаде в Токио. Она с напарницей Василисой Степановой пришла второй в финале двоек распашных. Серебро на Играх - первая награда России в этой дисциплине. Поэтому она сравнима с победой.

В связи с успешным выступлением на Олимпийских играх Елене присвоили почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России». Соответствующий приказ 31 июля подписал министр спорта России Олег Матыцин.

Со званием Елену поздравил вице-губернатор, курирующий спорт, Александр Власов.

- В двойке распашной безрульной - это не только первая медаль, но и первый финал за всю историю российской и советской гребли. Наша медалистка будет примером для юных воспитанников спортшкол края, - сказал Власов.

Напомним, что после Олимпиады в аэропорту Краснодара Орябинскую встречали с хлебом и солью.