На Кубани в ДТП с КамАЗом пострадали пять человек

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась утром 3 августа в Кореновском районе. Там 29-летний парень за рулем КамАЗа на большой скорости врезался сначала в "Хонду", которая затем ударила "Ниссан", а тот врезался в "Рено".

- В результате происшествия водитель автомобиля "Хонда", водитель автомобиля "Ниссан", водитель автомобиля "Рено" и двое передвигавшихся с ним женщин, 54-года и 59-лет были травмированы, - сообщили "КП"-Кубань" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте работают сотрудники ДПС и экстренные службы.