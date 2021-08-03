Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани за месяц увеличилось на 60% число коек для ковидных больных. На Кубани заработали пять дополнительных ковидных госпиталей. Об этом сообщили в оперштабе региона.

3 августа на Кубани заработали пять дополнительных ковидных госпиталей. Всего в регионе принимают больных 26 медицинских учреждений.

- Из развернутых 7090 коек занято 5997, - об этом сообщили в оперштабе региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае коронавирусом за сутки заболели 260 человек. 33 человека скончались от опасной инфекции.

Самыми зараженным за день стали Сочи, Белореченский район, Анапа, Армавир и Темрюкский район. Здесь выявили 46,18,17 и по 16 новых случаев. Краснодар в антирейтинге оказался на шестом месте с 15 заболевшими.