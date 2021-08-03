Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Приморско-Ахтарском районе начали строить офис врача общей практики. Он расположен в поселке Ахтарском, где проживает более трех тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Сейчас местным жителям на прием к врачу приходится ездить в Центральную районную больницу, которая находится в 15 км от поселения.

- Всего в 2020 году на Кубани открыли 17 офисов врача общей практики, – напомнил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в хуторе Кавказского района открыли новый офис врача общей практики. Амбулаторию построили в хуторе Лосево, теперь жители пяти населенных пунктов могут обращаться сюда за медицинской помощью