Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани снова открывают ковид-госпитали. За месяц число коек в них увеличилось почти на 60%. Об этом сообщили в оперштабе региона.

- Сейчас больные коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае поступают в 26 госпиталей, где заняты около 6 тысяч мест, - уточнили в оперштабе.

Напомним, что ранее пик заболеваемости в регионе был зафиксирован в январе 2021 года. Тогда были открыты 27 инфекционных госпиталей.

Врачи уверены, что только массовая вакцинация поможет победить инфекцию. Сейчас на Кубани прививку от COVID-19 сделали около 1,6 млн человек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что эпидемиологи ответили на критику противников вакцинации на курортах Краснодарского края. Врачи объяснили требования сертификатов и справок во время отдыха.