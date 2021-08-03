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Участок за 10 млрд выставили на продажу в Сочи. Он находится на горе Ахун. Об этом сообщает одни из интернет-сервисов для размещения объявлений.

- К продаже представлен земельный участок площадью 190 га в элитном, зеленом районе города-курорта Сочи, - написал продавец. - Подробности по телефону, посредников просьба не беспокоить.

Земля предназначается для индивидуального жилищного строительства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что самый дорогой «жилой гараж» в Сочи продается за 12 миллионов рублей. На рынке насчитывается более сотни предложений о продаже подобных объектов. Дом за 350 миллионов рублей продается в Краснодаре. Его площадь – 514 квадратных метров.