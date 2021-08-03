Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани открыты 14 пунктов вакцинации для туристов. Они располагаются на базе санаторно-курортных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- В сочинских санаториях работают четыре прививочных пункта, в Анапе – три, в Геленджике – семь, - уточнили в пресс-службе.

В регионе уже привито уже более 18 тысяч отдыхающих.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что эпидемиологи ответили на критику противников вакцинации на курортах Краснодарского края. Врачи объяснили требования сертификатов и справок во время отдыха.

Напомним, обязательная вакцинация, по словам властей Краснодарского края, мера вынужденная. В регионе второй месяц фиксируют рост заболевших. За сутки их число увеличилось еще на 263 человека.