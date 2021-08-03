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Общество3 августа 2021 23:03

В Краснодаре ограничение движения транспорта на улице Ленина продлено до конца недели

Причина – ремонтные работы на канализационных сетях
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: krd.ru.

Фото: krd.ru.

В Краснодаре ограничение движения транспорта на улице Ленина продлено до конца недели. Причина – ремонтные работы на канализационных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

- С 30 июля движение транспорта ограничено. Сейчас ведется восстановление покрытия проезжей части, - уточнили в мэрии.

Работы намечено завершить до 8 августа, после чего движение транспорта возобновят в обычном режиме.

Из-за ремонтных работ схема движения автобуса № 65 изменена. Общественный транспорт следуют улице Суворова и Кубанской Набережной.