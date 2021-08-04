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В Сочинском нацпарке снова сменился директор. Природоохранную организацию возглавит новый руководитель. Об этом сообщили в нацпарке.

- Приказ об увольнении Павла Хоценко уже подписан, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, - уточнили в природоохранной организации.

Есть информация, что исполняющим обязанности Сочинского нацпарка станет Михаил Лапин, бывший директор Росзаповедцентра.

Напомним, что в 2018 году в нацпарке директор менялся четыре раза. Павла Хоценко был назначен исполняющим обязанности директора в мае 2019 года. Его предшественник Иван Савин уволился по собственному желанию.

Главной ценностью национального парка являются горные леса, занимающие 94,1% площади. Заповедная часть территории была номинирована в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.