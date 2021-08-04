Узнали, где будут отключения света в Сочи 4 августа 2021

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Отключения света в Сочи 4 августа 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах.

Адлерский район

4 августа с 08:00 до 20:00 электричество пропадет на улицах Бакинская, Миндальная, Кутаисская, 10 лет Октября, Суздальская, Черновицкая, Золотой Гребешок, Аллейная, Просвещения, Чкалова.

Хостинский район

4 августа с 05:00 до 19:00 свет отключат на улицах Грибоедова 1-50, Лысая Гора 1-30, Глазунова, Володарского, Новороссийское шоссе, Пятигорская, СТ "Заполярник" 54/2, Земнухова, Грибоедова 1-50, Лысая Гора, Серафимовича, Учительская, Армянская (частично), Мандариновая, Депутатская, Тургенева, Учительская, Армянская 40-112.

Центральный район

4 августа без электричества останутся жители улиц Красная, Целинная, 26-100, Пирогова 1-36, переулка Рахманинова и Ряжский.

Лазаревский район

4 августа обесточат поселок Горный Воздух, улицы Енисейская (частично), Атарбекова, Моторная; Декабристов, Таганрогская, Возрождения, Хатлапе, аул Хаджико, Калеж, Лыготх.