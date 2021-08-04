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В Краснодаре мужчина выстрелил в полицейского. Злоумышленник был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводили задержание мужчины с запрещенным веществом. Но злоумышленник выбросил сверток, выстрелил из травматического пистолета и убежал.

Скоро полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю при силовой поддержке спецподразделения регионального главка задержали 29-летнего краснодарца у него дома. Мужчина нанес себе телесные повреждения, чтобы избежать дачи показаний.

- Сейчас он в больнице. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее злоумышленник уже получал срок за совершение нападения на сотрудников Госавтоинспекции в Краснодаре.