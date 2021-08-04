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Общество4 августа 2021 8:01

Последние новости на 4 августа 2021: на Кубани врачи спасли пациента со 100% поражением легких при COVID-19

Последние новости на 4 августа 2021 в Краснодарском крае
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: kondratyevvi

Фото: kondratyevvi

Рассказываем последние новости на 4 августа 2021.

Врачи спасли пациента со 100% поражением легких. 54-летний житель Кропоткина в реанимации провел почти два месяца. Но врачи сумели сделать чудо. Мужчину выписали из больницы 11 июня. И почти через два месяца он полностью восстановился и вернулся к своему обычному жизненному ритму.

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