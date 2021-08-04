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Общество4 августа 2021 8:34

В бюджет Кубани поступило более 1,5 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Эта сумма перечислений в казну с начала года
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По всему Краснодарскому краю установлено более шести тысяч камер видеонаблюдения. Также в регионе работает более двух тысяч аппаратно-программных комплексов определения интенсивности и параметров движения транспорта. Системы с начала года вынесли 3 млн постановлений о несоблюдении ПДД.

- С начала 2021 года в краевой бюджет поступило более 1,5 млрд рублей штрафов за нарушения на дорогах, которые вынесли комплексы, - сообщил замминистра ГО и ЧС Эдуард Мовсесян.

Благодаря системе видеоконтроля и видеофиксации, в том числе, силовые ведомства задержали 412 транспортных средств за различные правонарушения, добавили в ведомстве.