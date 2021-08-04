Погода на 4 августа 2021 года в Краснодаре: столбики термометров раскалятся от адской жары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже вторую неделю подряд Краснодар не покидает адская жара. Столбики термометров прогреваются до рекордных отметок, а спасатели рекомендуют местным жителям воздержаться от долгих прогулок на свежем воздухе.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 4 августа 2021 года в Краснодаре.

- В среду ожидается, что воздух прогреется до плюс 38 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в Краснодаре ожидается усиление ветра. На пике порывы составят 10-12 м/с.