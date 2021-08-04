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Общество4 августа 2021 8:59

Погода на 4 августа 2021 года в Анапе: ожидаются аномальная жара и полный штиль

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 4 августа 2021 года в Анапе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода на 4 августа 2021 года в Анапе: ожидаются аномальная жара и полный штиль

Погода на 4 августа 2021 года в Анапе: ожидаются аномальная жара и полный штиль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящая летняя погода установилась в Анапе. Уже больше недели столбики термометров в городе не опускаются ниже отметки в 30 градусов. Такая погода сохранится на курорте как минимум до конца недели. Затем синоптики ожидают небольшое похолодание.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 4 августа 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 30-32 граудсов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также в Анапе ожидается полный штиль. Порывы ветра на побережье Черного моря не превысят 4 м/с.