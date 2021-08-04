Мэр Новороссийска предложил превратить кладбище в парк

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

В Новороссийске хотят перевести Солнечное кладбище в мемориальный парк. Такой вопрос вынес на обсуждение мэр города-героя.

- Кладбища-парки есть во многих городах мира. Большинство из них закрыты для захоронений, но это не обязательное условие. Туристов привлекает атмосфера таких мест, связь с прошлым, - написал в своем Instagram Игорь Дяченко.

Первая могила на Солнечном кладбище появилась в 1900 году. Здесь есть братские могилы и мемориалы воинов, погибших в годы войны. Также похоронены известные люди, которые многое сделали для Новороссийска. Уже 36 лет погост закрыт для захоронений.

Будет ли в Новороссийске парк-кладбище, решат местные жители голосованием. Его проведут с 4 по 18 августа. Если большинство будет за, то в реконструкцию места вложат 60 млн рублей: заменят ограждение, ворота, создадут новые пешеходные дорожки, озеленят территорию, оборудуют новый туалет, выставят охрану.