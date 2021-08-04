Более тысячи жителей Сочи подали заявки на помощь в трудоустройстве

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

В Сочи в связи с коронавирусом повысилась напряжённость на рынке труда. Многие граждане оказались в ситуации, когда им необходимо дополнительное профессиональное обучение для трудоустройства.

Для помощи в таких случаях разработали спецпрограмму. Теперь в центре занятости можно выбрать формат трудоустройства и сферу, после чего переквалифицироваться. На сегодняшний день заявление на обучение и получение новой специальности подали уже больше тысячи сочинцев.

– Вопросы трудоустройства, тем более сейчас, в период пандемии, остаются одними из самых острых. Сочинцам помогают найти работу. Также в городе можно получить финансовую поддержку, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Индивидуальные предприниматели и самозанятые могут получить до 250 тысяч рублей от государства на реализацию бизнес-идей. И до 100 тысяч – на развитие личного подсобного хозяйства.