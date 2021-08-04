Власти Краснодара помогут крупному предприятию по производству этикеток с расширением производства

Об этом шла речь на встрече главы города Евгения Первышова

Завод по выпуску этикеток для продуктов питания в Краснодаре планирует наращивать производство. Он работает уже 20 лет. Но для расширения предприятию необходимо получить доступ к дополнительным мощностям электроэнергии без подведения новых коммуникаций.

Власти города пообещали помочь с сопровождением предприятия на всех этапах.

- Предприятие обратится в ресурсоснабжающую организацию для получения технических условий и подключения к сетям. В свою очередь, администрация будет сопровождать сотрудников завода на всех этапах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Также в администрации напомнили, что предприятиям, работающим в сфере промышленности, возмещается 30% затрат на технологическое присоединение.