Каноистка Олеся Ромасенко и байдарочница Светлана Черниговская вышли в полуфинал ОИ-2021

Фото: instagram.com/plasticinegirl_canoe

4 августа в Токио состоялся четвертьфинал в гребле на байдарках и каноэ. Пробиться в следующий этап смогли сразу две кубанские спортсменки: каноистка Олеся Ромасенко и байдарочница Светлана Черниговская.

Ромасенко показала второй результат в одиночном заезде на 200 метров. Она прошла свою дистанцию за 46,126. Опередила нашу спортсменку Винсент-Лапуан Лоуренс, представительница из Канады.

Также в полуфинале ОИ-2021 мы увидим байдарочницу Светлану Черниговскую. Она стала лучшей среди одиночек в заезде на 500 метров, пройдя свою дистанцию за 1:49.323.

Поболеть за спортсменок в полуфинале можно будет уже в этот четверг, 5 августа.