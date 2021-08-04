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Спорт4 августа 2021 11:45

Каноистка Олеся Ромасенко и байдарочница Светлана Черниговская вышли в полуфинал ОИ-2021

Кубанские спортсменки поборются за выход в финал уже в этот четверг
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: instagram.com/plasticinegirl_canoe

Фото: instagram.com/plasticinegirl_canoe

4 августа в Токио состоялся четвертьфинал в гребле на байдарках и каноэ. Пробиться в следующий этап смогли сразу две кубанские спортсменки: каноистка Олеся Ромасенко и байдарочница Светлана Черниговская.

Ромасенко показала второй результат в одиночном заезде на 200 метров. Она прошла свою дистанцию за 46,126. Опередила нашу спортсменку Винсент-Лапуан Лоуренс, представительница из Канады.

Также в полуфинале ОИ-2021 мы увидим байдарочницу Светлану Черниговскую. Она стала лучшей среди одиночек в заезде на 500 метров, пройдя свою дистанцию за 1:49.323.

Поболеть за спортсменок в полуфинале можно будет уже в этот четверг, 5 августа.