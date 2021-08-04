Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 10:15

Сотрудники Краевой Кадастровой палаты собрали батарейки для утилизации

Специалисты проводят акцию «Месяц добрых дел»
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото пресс-службы Кадастровой палаты региона

Фото пресс-службы Кадастровой палаты региона

Сотрудники Кадастровой палаты приняли активное участие в экологической акции и за месяц собрали порядка 200 использованных батареек.

- Собирать батарейки в Краевой палате начали с мае этого года. Только за этот месяц их собрали около 200 штук. Акция изначально подразумевалась как долгосрочное мероприятие. Сегодня батарейки имеют достаточно долгий срок службы, поэтому сбор отслуживших источников питания продолжается, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

Также в будущем специалисты Кадастровой палаты планируют организовать сбор иного вторсырья, требующего специальной утилизации или пригодных для переработки. В здании появятся ящики для бумаги, пластиковых бутылок, люминесцентных ламп и ртутных градусников.