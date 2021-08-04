Сотрудники Краевой Кадастровой палаты собрали батарейки для утилизации

Фото пресс-службы Кадастровой палаты региона

Сотрудники Кадастровой палаты приняли активное участие в экологической акции и за месяц собрали порядка 200 использованных батареек.

- Собирать батарейки в Краевой палате начали с мае этого года. Только за этот месяц их собрали около 200 штук. Акция изначально подразумевалась как долгосрочное мероприятие. Сегодня батарейки имеют достаточно долгий срок службы, поэтому сбор отслуживших источников питания продолжается, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

Также в будущем специалисты Кадастровой палаты планируют организовать сбор иного вторсырья, требующего специальной утилизации или пригодных для переработки. В здании появятся ящики для бумаги, пластиковых бутылок, люминесцентных ламп и ртутных градусников.