Женщина пыталась продать должность вице-мэра Сочи за 3 млн долларов

Администрация города Сочи

Полицейские задержали женщину, которая в 2008 году пыталась продать должность вице-мэра Сочи за три миллиона долларов своему знакомому. Ее задержали спустя десять лет в Рязанской области.

- Правоохранители задержали подозреваемую при выезде из села Алеканово Рязанской области. Сейчас она находится под стражей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно данным следствия, женщина предложила знакомому должность чиновника за крупную сумму, представившись другим человеком. Она взяла от клиента аванс в пять миллионов рублей и исчезла вместе со своим сожителем. В 2009 ее объявили в федеральный розыск.