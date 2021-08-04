Самыми активными участниками акции «Привит от COVID» стали Краснодар, Новороссийск и Ейск

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается акция «Привит от COVID». Ее организовал Кубанский союз молодежи. В акции уже приняли участие более 23 тысяч кубанцев.

- На Кубани участникам акции «Привит от COVID» после вакцинации раздают стикеры. В Краснодаре и Новороссийске раздали больше всего наклеек – по 5 тысяч. В тройку лидеров акции вошел Ейский район, здесь в рамках акции привились 3,5 тысячи человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Активными участниками стали и другие города. В Геленджике раздали 3 тысячи стикеров, в Анапе – 2,7 тысячи, в Гулькевичском районе – более 2 тысяч и в Динском районе за прививку наклейки получили более 1 тысячи человек.

Также подобная акция проходит и среди предприятий потребительской сферы. На сегодняшний день свыше 3,5 тысяч организаций уже получили стикеры «Территория без COVID-19».

На Кубани по состоянию на 2 августа вакцинировалось более 1,5 млн человек.