На Кубани водитель врезался в фургон с арбузами и погиб

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 3 августа днем в Тихорецком районе. Там мужчина за рулем Nissan Presage выехал на встречку и не успел увернуться от фургона. Машины врезались лоб в лоб.

- За рулем фургона был водитель из Ставропольского края, после аварии он и его пассажир попали в больницу. Виновник ДТП погиб на месте, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.