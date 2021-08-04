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Происшествия4 августа 2021 11:17

На Кубани водитель врезался в фургон с арбузами и погиб

Он выехал на встречку
София ФОМЕНКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 3 августа днем в Тихорецком районе. Там мужчина за рулем Nissan Presage выехал на встречку и не успел увернуться от фургона. Машины врезались лоб в лоб.

- За рулем фургона был водитель из Ставропольского края, после аварии он и его пассажир попали в больницу. Виновник ДТП погиб на месте, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.