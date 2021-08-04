Жители Кубани в два раза увеличили спрос на кредиты наличными ВТБ

С начала года клиенты ВТБ в Краснодарском крае оформили потребительских кредитов на сумму 17,2 млрд рублей, что вдвое выше показателя за январь-июль 2020 года. В целом по стране банк предоставил 920 тыс. займов на 760 млрд рублей. Пятый месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд руб., что стало рекордным показателем для финансовой организации за всю историю.

Кредиты наличными продолжают оставаться основным драйвером роста кредитного бизнеса ВТБ. Только в июле выдачи превысили 110 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат июля прошлого года. Портфель потребкредитов в июле превысил 1,7 трлн рублей, показав рост с начала года – на 17%. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за семь месяцев стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

- Начиная с марта спрос наших клиентов на кредиты наличными составляет более 100 млрд рублей ежемесячно. Клиенты демонстрировали активность на потребительском рынке после ограничений из-за пандемии и на фоне низких ценовых параметров по кредитам перед раундом повышения ключевой ставки ЦБ. Мы ожидаем, что рост продаж до конца года сохранится. ВТБ планирует выдать 1,3 трлн рублей кредитов, в 1,5 раза превысив результат прошлого года, - прокомментировал Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Кредит наличными в ВТБ доступен на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и на срок до семи лет. С 12 июля ВТБ улучшил условия оформления кредитов наличными. Гарантированная ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования действует при сумме от 2 до 5 млн рублей. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства.

Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.