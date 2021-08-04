На Кубани за сутки коронавирусом заболел 261 человек, в том числе 18 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной. По данным на 4 августа, в регионе за сутки в госпитали попал еще 261 человек, среди них 18 – дети.

Самыми зараженными за день стали Краснодар, Анапа, Лабинский и Красноармейский районы. Здесь выявили 49, 36, 24 и 23 случая соответственно. Пятое место в антирейтинге досталось Геленджику с 16 заболевшими. В Кореновском районе стало на 15 пациентов с коронавирусом больше, в Курганинском – на 14, в Тихорецком – на 13. По десять положительных результатов получили в Крыловском и Павловском районах. Девять – в Апшеронском, по шесть – в Мостовском и Сочи.

- Пять новых пациентов в Ленинградском районе, четыре – в Туапсинском, по три – в Ейском, Выселковском и Белореченском. По два человека выявили в Приморско-Ахтарском, Староминском и Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Единичные случаи зафиксированы в Брюховецком, Динском, Кавказском и Тимашевском районах, а также в Новороссийске и Горячем Ключе.

В стационарах на данный момент лечится 3127 человек, на дому – 5209.

Стоит отметить, что количество умирающих людей с подтвержденным коронавирусом за день с конца июня увеличилось втрое. Если раньше на Кубани за сутки фиксировали 10 -12 смертей, то сейчас 30-34.