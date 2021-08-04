В Сочи транзитный транспорт в аэропорт и на курорты горного кластера пустят по объездному пути

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В Сочи планируют построить новую дорогу на Красную Поляну в объезд Адлера. Альтернативная трасса сможет значительно улучшить транспортную коммуникацию между Центральным, Хостинским и Адлерским районами курорта.

Мэр курорта осмотрел участок, где предполагается построить объездную дорогу из Центра в Адлер и рассказал о планах.

- Планируем организовать альтернативный объезд от Хосты до Галицино, он значительно разгрузит город и позволит развести транспортные потоки. Транзитный транспорт в аэропорт и на курорты горного кластера пойдёт по объездному пути, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.