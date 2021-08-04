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Общество4 августа 2021 12:20

В Сочи транзитный транспорт в аэропорт и на курорты горного кластера пустят по объездному пути

Это позволит разгрузить дороги во время строительства новой трассы
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: AlekseiKopaigorodskii

Фото: AlekseiKopaigorodskii

В Сочи планируют построить новую дорогу на Красную Поляну в объезд Адлера. Альтернативная трасса сможет значительно улучшить транспортную коммуникацию между Центральным, Хостинским и Адлерским районами курорта.

Мэр курорта осмотрел участок, где предполагается построить объездную дорогу из Центра в Адлер и рассказал о планах.

- Планируем организовать альтернативный объезд от Хосты до Галицино, он значительно разгрузит город и позволит развести транспортные потоки. Транзитный транспорт в аэропорт и на курорты горного кластера пойдёт по объездному пути, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.