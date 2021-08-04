В Сочи мужчина пытался ограбить аптеку

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ЧП случилось в аптеке на улице Горького. Там неизвестный ворвался в аптеку и стал требовать у фармацевта выдать ему кассу, однако сотрудница отказалась и попросила злоумышленника уйти. Тот убежал, после чего женщина обратилась к правоохранителям.

- Полицейские опросили потерпевшую и возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам. С места происшествия сотрудники полиции изъяли пистолет, предположительно пневматический, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В итоге подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний мужчина, проживающий рядом с аптекой. На него составлено уголовное дело.