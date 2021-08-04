В Новороссийске реставрируют памятник архитектуры конца XIX века

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске обновляют Дом доходный торговца мукой Обрадовича. Строение принадлежит концу XIX века и является объектом культурного наследия.

- В городе-герое сейчас прикладывают все усилия, чтобы сохранить памятник архитектуры. Дом торговца мукой – украшение Новороссийска. Его построили в 1869 году. С 1891 по 1917 год в нем располагалось отделение коммерческого банка, в 1920-е годы – милиция. а сейчас здесь находится телерадиокомпания «Новая Россия», - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

При реставрации здания сохранят его первоначальный облик. В ближайшее время здесь заменят кровлю и обновят фасад, затем приступят к ремонту внутренних помещений. Работы планируют завершить до конца года.