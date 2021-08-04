Кубанские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские гандболистки Анна Сень и Виктория Калинина в составе сборной России в четвертьфинале обыграли команду из Черногории. Девушки вышли в полуфинал и у них есть все шансы привести награду.

- Сегодня российские гандболистки продемонстрировали агрессивную игру, которая не могла не восхищать. И, конечно, наши кубанские девушки Анна и Виктория внесли большой вклад в эту победу. Желаю удачи в следующей игре, - написал в соцсетях министр спорта Кубани Алексей Чернов.

В полуфинале женская сборная России по гандболу сыграет с командой из Норвегии. Матч состоится 6 августа в 11:00 по мск.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что каноистка Олеся Ромасенко и байдарочница Светлана Черниговская вышли в полуфинал ОИ-2021. Кубанские спортсменки поборются за выход в финал уже в этот четверг.