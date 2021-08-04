Мэр Краснодара рассказал о сбоях, которые могут сдвинуть сроки сдачи трамвайной линии на Московской

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В Краснодаре продолжают прокладывать новую трамвайную линию по улице Московской к Петра Метальникова. На месте строительства побывал мэр города и выразил опасения по поводу возможного отставания от графика.

- Специалисты планировали с 5 августа приступить к монтажу нового участка рельсо-шпальной решётки, однако московский завод задерживает поставку шпал и комплектующих. При этом рельсы поставлены полностью — больше 700 тонн, - написал в своем Telegram-канале Евгений Первышов.

Глава Краснодара поручил ускорить поставку шпал для новой трамвайной линии.

- Нет так много в стране строится новых трамвайных путей, чтобы затягивать сроки поставок таких деталей, - возмутился Первышов.

Мэр также добавил, что, если из-за сложившейся ситуации с поставкой будут отставания в сроках, то рабочие перейдут на круглосуточный режим работ, чтобы в итоге сдать объект вовремя.