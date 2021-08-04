В Горячем Ключе к 1 сентября обновят школьные пищеблоки

Фото: пресс-служба администрации МО Горячий Ключ

В Горячем Ключе обновят школьные пищеблоки. На закупку нового оборудования, которое появится в 11 школах, потратили почти 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В школах №1, 4, 11, 15 пищеблоки обновят полностью, а в остальных - лишь частично.

- Это вопрос первостепенной важности, ведь от оснащения во многом зависит и качество питания. Поэтому мы планируем приобрести новые плиты, котлы, мясорубки, холодильники и жарочные поверхности, - отметил глава города Сергей Белопольский.

Также в учебных учреждениях города продолжают проводить капремонт и устанавливать оборудование для контрольно-пропускных пунктов. На эти работы выделили 1,6 млн рублей.