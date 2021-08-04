Два жителя Тимашевска заплатят 2 млн рублей за свой мусор

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Тимашевский суд рассмотрит дело 34-летнего технического директора ИП и 62-летнего водителя. Их обвиняют в загрязнении окружающей среды.

По версии следствия, оба мужчины работали на предприятии по переработке биологических отходов. В 2018 году они решили избавиться от мусора и закопали его во дворе дома. Площадь свалки составила 1400 квадратов.

- В результате действий обвиняемых окружающей среде и плодородному слою почвы причинен вред, материальный ущерб которого превысил два миллиона рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело отправилось в суд. В случае признания вины мужчины должны будут возместить ущерб государству.