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Общество4 августа 2021 14:30

Два жителя Тимашевска заплатят 2 млн рублей за свой мусор

Они закопали тонну отходов во дворе дома
София ФОМЕНКО
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Тимашевский суд рассмотрит дело 34-летнего технического директора ИП и 62-летнего водителя. Их обвиняют в загрязнении окружающей среды.

По версии следствия, оба мужчины работали на предприятии по переработке биологических отходов. В 2018 году они решили избавиться от мусора и закопали его во дворе дома. Площадь свалки составила 1400 квадратов.

- В результате действий обвиняемых окружающей среде и плодородному слою почвы причинен вред, материальный ущерб которого превысил два миллиона рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело отправилось в суд. В случае признания вины мужчины должны будут возместить ущерб государству.