В мэрии Сочи назвали фейком информацию о продаже участка 190 га на горе Ахун

В администрации сообщили, что участок, выставленный на продажу, принадлежит государству. Торгов по нему назначено не было

Накануне появилась информация, что в Сочи выставили на продажу участок за 10 млрд рублей. Неизвестный продавец предложил купить территорию на горе Ахун площадью 190 га.

Но в мэрии города-курорта назвали объявление фейковым.

- В настоящее время торги по продаже, либо по продаже права аренды земельных участков, принадлежащих муниципальному образованию, не назначались. Этот земельный участок принадлежит на праве собственности Российской Федерации. Кроме того, информация о проведении аукциона в отношении этой территории отсутствует на официальном сайте для торгов, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи.