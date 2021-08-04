На Кубани объявили пятый ранг пожароопасности

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по пожароопасности 4 и 5-го классов. Оно будет длиться до 6 августа.

- 4-й класс пожарной опасности установлен в 31 муниципальном образовании. 5-й класс - в пяти районах: Каневском, Калининском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском и Славянском, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Также он отметил, что сейчас во всем регионе зафиксировали 16 термоточек, пять из которых подтвердили и ликвидировали. Термоточки – это участки земли с повышенной температурой. Они потенциально опасны.

С начала 2021 года в крае зарегистрировали 844 таких термоточек.