В ковидном госпитале Туапсе не осталось свободных мест

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В туапсинском госпитале для пациентов с коронавирусом не осталось свободных мест. Он заполнен на 100%. Об этом сообщил Александр Ефимов, главврач больницы №3, которая в декабре 2020 года была перепрофилирована в ковидный госпиталь.

- Был период, когда больных стало поступать все меньше, и мы даже надеялись, что пик эпидемии пройден. Количество коек было сокращено до 130, потом до 100. Но в июле начался очередной подъем заболеваемости, снова развернули резервные койки, и вот теперь у нас все они задействованы, - рассказал главврач.

Однако закрывать больницу не собираются: пациентов ежедневно выписывают и тем самым освобождают места для новых заболевших. Принимают в госпиталь только пациентов с тяжелой формой заболевания, остальных же лечат амбулаторно по схемам, утвержденным Минздравом РФ.

Напомним, что за минувшие сутки в Краснодарском крае выявлен 261 заболевший. В крае сохраняется режим повышенной готовности: жители и гости города обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

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