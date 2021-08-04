Любовь Овчарова проиграла спортсменке из Болгарии в поединке за бронзу Олимпиады

Любовь Овчарова.

У Любови Овчаровой 4 августа запланированы были сразу два важных поединка. Первая встреча в утешительном раунде для нее прошла успешно. На пути к бронзовому бою в сложнейшем поединке Овчарова одолела шведку Хенну Йоханссон 8-7.

Но, увы, завоевать медаль россиянке так и не удалось.Она проиграла спортсменке из Болгарии Юсейн Тейби.

Напомним, ранее Любовь Овчарова за олимпийскую медаль сражалась с сестрой спортсменки, из-за которой 6 лет назад получила травму. Но одолеть соперницу не смогла.

Ранее сообщалось, что сочинская теннисистка Елена Веснина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. За победу спортсмены боролись без малого два часа. Но упускать золото не хотел никто. Из-за того, что Веснина и Карацев сравняли счет в финале микста, судьбу матча решил чемпионский тай-брейк. Здесь уже удача улыбнулась соперникам.