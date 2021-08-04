В Краснодаре в районе Гидростроителей временно перекроют движение

Схема нового разворота с ул. Мачуги на ул. Автолюбителей Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На пересечении улиц Мачуги и Трамвайной временно перекроют движение транспорта для организации нового разворота, который обеспечит водителям прямой выезд с улицы Автолюбителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Движение будет перекрыто с 5 по 10 августа включительно в районе левого поворота с улицы Мачуги на Автолюбителей.

- Это же ограничение будет действовать и при новой организации дорожного движения с 10 августа, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, - также на данном участке будет запрещен левый поворот с улицы Мачуги на Игнатова и поворот с улиц Автолюбителей и Трудовой Славы.

С 10:00 5 августа до 5:00 6 августа здесь отключат светофор. На участке будут дежурить сотрудники ГИБДД.