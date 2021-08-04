На Кубани за полгода выявили 2,5 тысячи незарегистрированных мигрантов

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В Краснодарском крае за полгода выявили более 2,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии.

- В регион все больше прибывает мигрантов. В первом полугодии выдано уже 18,5 тысячи патентов на работу, но власти должны обязательно контролировать, чем иностранцы занимаются и в свободное от работы время, а также проверять условия их проживания, - сказал Вениамин Кондратьев.

За незаконное привлечение иностранцев к работе для юридических лиц существуют штрафы от 250 тысяч до одного миллиона рублей. За последние полгода таких нарушений случилось на восемь миллионов, в остальных случаях были вынесены предупреждения.