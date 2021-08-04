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Общество4 августа 2021 18:21

В Краснодаре на улице Московской ограничили транспортное движение до конца августа

Это необходимо для переустановки ливневок
Юлия ЧУБАКОВА
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Схема временной организации движения по улице Мостовой Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Схема временной организации движения по улице Мостовой Фото: пресс-служба администрации Краснодара

От улицы Автомобильной до дома № 109 по улице Московской частично ограничили транспортное движение. Теперь водители могут двигаться только по одной полосе. Ограничения продлятся до 31 августа.

- Это необходимо для проведения работ на сетях ливневой канализации в рамках строительства новой трамвайной линии от улицы Солнечной до Петра Метальникова, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В период работ общественный транспорт (автобусы № 21, 52, 56, 62, 78 и 93) будет останавливаться в пунктах «Флаги» и «Ангарская».