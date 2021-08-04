Мэр Краснодара потребовал ускорить поставку шпал для трамвайной линии на улице Московской

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Глава Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить поставку шпал для трамвайной линии на улице Московской. В ближайшее время мэрия обратится за помощью к профильным федеральным и региональным министерствам.

Ожидалось, что специалисты МУП «КТТУ» займутся монтажом рельсов с 5 августа. Только из-за задержки поставки шпал и комплектующих этот процесс перенесся на неопределенное время.

В среду, 4 августа, мэр Краснодара Евгений Первышов провел выездное совещание на улице Московской.

— Мы со своей стороны вовремя произвели оплату. Не так много в стране строится новых трамвайных путей, чтобы затягивать сроки поставок таких деталей, — написал Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Отмечается, что мэрия города заказала шпалы и комплектующие на столичном заводе. Глава города уже поручил специалистам администрации обратиться за помощью в профильные ведомства. Это ускорит поставку материалов.

Отмечается, что новая трамвайная ветка на улице Московской заработает до конца 31 декабря 2021 года. Такое поручение дал мэр Краснодара Евгений Первышов. Если потребуется, работы на объекте будут вестись круглосуточно.