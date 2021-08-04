8-летняя девочка из Новороссийска станцевала чечетку и попала в Книгу рекордов России. Она установила новое достижение по количеству ударов ногами.

Леонсия Оглезнева занимается чечеткой относительно недавно, но уже делает первые серьезные успехи. На днях она установила новый рекорд России. Она сделала более 400 ударов ногами за минуту танца.

- Установление рекорда — это повод для гордости за наш город, за одаренных детей, талантливых педагогов, за всю отрасль культуры в целом. Благодарю родителей и педагогов за воспитание на таком высоком уровне», — написал мэр Новороссийска Игорь Дяченко в инстаграме.

Отметим, что Леонсия Оглезнева учится в местной школе фламенко. За минуту девочка сделала 403 удара ногами. Благодаря этому она попала в Книгу рекордов России.