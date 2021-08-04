Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 19:48

8-летняя девочка из Новороссийска станцевала чечетку и попала в Книгу рекордов России

Она установила новое достижение по количеству ударов ногами
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)

8-летняя девочка из Новороссийска станцевала чечетку и попала в Книгу рекордов России. Она установила новое достижение по количеству ударов ногами.

Леонсия Оглезнева занимается чечеткой относительно недавно, но уже делает первые серьезные успехи. На днях она установила новый рекорд России. Она сделала более 400 ударов ногами за минуту танца.

- Установление рекорда — это повод для гордости за наш город, за одаренных детей, талантливых педагогов, за всю отрасль культуры в целом. Благодарю родителей и педагогов за воспитание на таком высоком уровне», — написал мэр Новороссийска Игорь Дяченко в инстаграме.

Отметим, что Леонсия Оглезнева учится в местной школе фламенко. За минуту девочка сделала 403 удара ногами. Благодаря этому она попала в Книгу рекордов России.