Фото: instagram.com/rosprirodnadzor_yuzhnoye/

Специалисты Росприроднадзор обратился в прокуратуру из-за свалки на Западном обходе в Краснодаре. Они выехали на место, взяли пробы земли и выявили сильное превышение уровня загрязняющих веществ.

Отметим, что местные жители писали в социальных сетях, что на месте свалки якобы находится завод, которые занимаются утилизацией (сжиганием) мусора.

– Информация об этом не подтвердилась, – сказано в в Instagram Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Отмечается, что на найденной свалке выявлены следы возгорания. Во время изучения почвы специалисты нашли документы сразу нескольких предприятий. На них были видны ИНН и адресы компаний.

Участок, где раскинулась стихийная свалка, предназначен для строительства многоэтажки. Специалисты Росприроднадзора собрали всю информацию и передали ее в прокуратуру Краснодара.