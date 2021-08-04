Под Анапой машина улетела в виноградник во время обгона

Фото: instagram.com/ph_38_gku_kk/

Жуткая авария случилась в среду, 4 августа, под Анапой. На трассе между поселками Виноградный и Уташ машина с людьми улетела в виноградники.

- Я не знаю, зачем, но он пытался обогнать сразу нескольких авто, но не справился с управлением, улетел с дороги и несколько раз перевернулся, – говорят очевидцы, которые сразу же вызвали на место спасателей.

На место выехали пожарной спасательной части №38. Они были на месте спустя несколько минут.

Из-за того, что машина была оснащена газовым оборудованием, после опрокидывания случилась утечка топлива. Чтобы избежать пожара и взрывы, спасатели сразу отключили АКБ.

Водитель автомобиля отделался легкими травмами. Ему госпитализация не потребовалась. Его пассажир получил травмы головы и был доставлен с больницу.