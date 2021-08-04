Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 22:25

Трамвай протаранил легковушку в Краснодаре, один человек пострадал

Авария произошла вечером в среду, 4 августа
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: МУП КТТУ

Фото: МУП КТТУ

Жуткая авария случилась в среду вечером в Краснодаре. На пересечении улиц Коммунаров и Чапаева отечественная легковушка не пропустила трамвай.

Водитель общественного транспорта зажал тормоз, но не избежал удара. За секунду ВАЗ-21099 превратился в груду металла.

- В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля, – сказал «КП» – Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По предварительной версии, виновником аварии стал 22-летний водитель отечественной легковушки. Он не уступил дорогу трамваю и допустил столкновение.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Отмечается, что движение трамваев было возобновлено спустя 46 минут после аварии.